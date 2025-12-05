Porongo inicia operativo para controlar el dragado en el río Piraí

La Alcaldía de Porongo realizó este viernes un operativo conjunto para fiscalizar la actividad de los dragueros en el río Piraí. El alcalde Neptalí Mendoza encabezó la acción, acompañado de autoridades cívicas, policiales y departamentales, con el objetivo de evitar intervenciones que afecten el cauce natural del río.

Durante el acto, Mendoza remarcó que existe una normativa vigente que regula estrictamente la explotación de áridos en la zona. “Estamos aquí para mandar una señal muy clara, que estamos en alerta y no vamos a permitir que se siga atentando contra el caos natural del río Piraí”, expresó.

La autoridad explicó que la ley municipal establece que la extracción solo puede realizarse en el tercio central del río.

“Quienes explotan el río Piraí deben hacerlo solo en el tercio central del río y no en las riberas de ninguno de los municipios. En el caso de Porongo son 50 kilómetros que no van a poder explotar”, afirmó.

Mendoza también advirtió sobre los riesgos que implican los cambios recientes en el comportamiento del Piraí. “Las crecidas extraordinarias que han habido últimamente nos han mostrado que debemos estar en alerta y tomar las medidas necesarias”, señaló, recordando que se busca evitar desastres como el ocurrido en 1983.

El presidente del Comité Pro Santa Cruz destacó la importancia de la iniciativa y la instalación del mojón Noel Kempff Mercado, símbolo de protección del cauce natural.

“El fin de esto es que se preserve, se proteja y, sobre todo, se cumpla la ley… el bien mayor es que a la comunidad de toda la ribera del río no le pase nada”, afirmó.

Mira la programación en Red Uno Play