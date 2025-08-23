¡Aterrador! En Porongo: mujer recibe seis puñaladas y su hija un disparo; agresor fue detenido

Un hecho de extrema violencia conmociona al municipio de Porongo (Santa Cruz). Una madre y su hija menor fueron brutalmente agredidas por la pareja de la mujer.

La víctima adulta recibió seis puñaladas en diferentes partes del cuerpo, mientras que la niña sufrió un impacto de bala en la pierna.

Ambas se encuentran internadas en una clínica privada de Santa Cruz, bajo pronóstico reservado.

El agresor, identificado como el padre de la menor y pareja de la mujer, fue aprehendido por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

Se aguarda un informe oficial sobre el estado de salud de las víctimas.

El Ministerio Público abrió una investigación en su contra por los delitos de Feminicidio en grado de tentativa y lesiones graves y gravísimas. En las próximas horas será presentado ante un juez cautelar para definir su situación jurídica.

Este nuevo caso de violencia de género ha generado indignación en la población y colectivos feministas, que exigen justicia y mayor protección para las víctimas de violencia intrafamiliar.

