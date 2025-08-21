Cochabamba se estremece ante uno de los crímenes más atroces de los últimos años. Elías P. S., apodado ya como “El Monstruo de Morochata”, confesó públicamente haber violado a su hija de 14 años en dos ocasiones, dejándola embarazada, y posteriormente asesinar a la bebé que nació prematura.

El sujeto, sin mostrar arrepentimiento, respondió de forma escalofriante a los comunarios que lo interrogaron:

—¿Cómo? —Ahorcado, con bolsa.

—¿Ha matado a la bebé? —Sí.

—¿Tiene cómplices? —Sí.

—¿Violaste a otras personas también? —Sí.

—¿Por qué lo ha hecho? —No sé.

—¿Usted abusó a su hija? —Sí.

La recién nacida fue asfixiada y enterrada a cuatro kilómetros de la vivienda familiar, en la comunidad de Viscachas, municipio de Morochata.

¡Sin remordimientos! El 'Monstruo de Morochata' confesó el abuso a su hija y el infanticidio. Foto: Red Uno

El horror descubierto

La adolescente relató lo sucedido a los comunarios, quienes indignados enfrentaron al acusado y lograron detenerlo. En primera instancia, la autoridad del lugar —con parentesco familiar con el agresor— lo dejó escapar, pero la presión vecinal permitió atraparlo nuevamente y entregarlo a la Policía el pasado domingo, en plena jornada electoral.

En la audiencia cautelar, realizada en Quillacollo, el acusado pidió ser sometido a un proceso ordinario. Fue trasladado al penal de San Pablo, donde enfrenta cargos por abuso sexual e infanticidio.

Un hombre sin remordimiento

Las declaraciones de Elías P. S. han causado indignación nacional. Con frialdad y sin muestra de arrepentimiento, el sujeto narró sus delitos frente a los comunarios, lo que refuerza la imagen de un criminal peligroso y calculador.

El caso no solo revela la brutalidad del hecho, sino también las fallas institucionales que casi permitieron su fuga. Hoy, la sociedad exige justicia ejemplar para un crimen que destroza la conciencia colectiva y marca un antes y un después en la lucha contra la violencia sexual e infanticidio en el país.

