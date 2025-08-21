Cronología del horror: Elías P. el ‘monstruo de Morochata’ enterró sus crímenes

En las últimas horas, el programa "El Mañanero" de la Red Uno de Bolivia ha abordado uno de los casos más horripilantes que ha conmocionado a la sociedad boliviana. Hablamos del denominado "Monstruo de Morochata", un caso de violación e infanticidio.

Una vez detenido, el hombre confesó a la Policía Boliviana el abuso sexual contra su propia hija de 14 años, producto de reiteradas violaciones, que resultaron en un embarazo. La menor dio a luz a una bebé, quien fue posteriormente asesinada y enterrada a 4 kilómetros de su hogar.

Elías P. se encuentra con detención preventiva en el penal de San Pablo de Quillacollo. "Se lo someterá a diferentes audiencias de medidas cautelares, debe ir a un penal de máxima seguridad", indicó el Fiscal departamental, Osvaldo Tejerina. "Las modificaciones a la ley con respecto a este delito establece que no existe plazo de detención preventiva, para delitos cometidos contra menores de edad, son observaciones que se tiene por los tres meses de detención preventiva", remarcó.

Cronología informativa: Caso del “Monstruo de Morochata”

2018

- Se registran las primeras denuncias en contra del acusado por delitos de violencia familiar y violación.

- Entre los casos denunciados está la presunta violación de su hijastra de 5 años.

2023

- El acusado habría cometido un delito de violación contra una mujer de 26 años con discapacidad, dejándola embarazada.

- La víctima fue obligada a abortar con la complicidad de otros dos sujetos y el menor fue enterrado en el cementerio de Viscachas.

Domingo de Elecciones (17 de agosto)

- Comunarios de Morochata, alertados por los antecedentes del acusado, proceden a detenerlo mientras intentaba ejercer su derecho al voto.

- El sujeto es puesto a disposición de la Policía y el Ministerio Público.

El acusado reconoce ante la Policía la violación de su hija de 14 años y la existencia de un infanticidio de la recién nacida, indicando el lugar donde la enterró. La Fiscalía realiza exhumación y dictámenes médico-forenses, e imputa al sujeto por violación agravada e infanticidio. Se constata que el acusado tenía antecedentes penales por hechos similares.

Procedimientos judiciales recientes

Se ejecuta una nueva orden de aprehensión por el caso de la hijastra de 5 años (2018), a quien abusó sexualmente, fue declarado rebelde y era buscado. El acusado se encuentra en etapa de juicio por los hechos denunciados desde 2018 y 2023.

La Fiscalía ha solicitado que sea trasladado a un penal de máxima seguridad, dada la gravedad de los delitos. Se llevó a cabo una audiencia de medidas cautelares con detención preventiva en el penal de San Pablo (Quillacollo), con observaciones sobre el tiempo de detención y la clasificación del penal.

Desde la Fiscalía se conformó una comisión de fiscales especializados en delitos contra la vida y de género para revisar los procedimientos realizados, se investigará por qué el acusado se encontraba en libertad a pesar de los antecedentes y denuncias previas y continuará con la investigación de posibles cómplices en delitos relacionados, incluido el caso de 2023.

