Detención preventiva para el ‘Monstruo de Morochata’ se sometió a proceso abreviado

En un caso que ha conmocionado a la comunidad de Vizcachas, en el municipio de Morochata de Cochabamba, un hombre de 35 años ha sido detenido preventivamente por abusar y embarazado a su hija de tan solo 14 años. Además, el individuo es acusado de infanticidio tras matar al bebé que la joven dio a luz y enterrar su pequeño cuerpo a solo cuatro kilómetros de su hogar.

La detención del agresor se llevó a cabo el pasado 17 de agosto, cuando la valiente denuncia de la menor permitió que los pobladores, indignados por la situación, atrapen al criminal y lo entregaran a las autoridades. La justicia ha iniciado un procedimiento abreviado contra el perpetrador, quien ahora enfrentará un proceso judicial mientras permanece en la cárcel de San Pablo en Quillacollo.

La defensoría de la niñez de Morochata se ha hecho cargo de los cuatro hijos del agresor, dos varones y dos mujeres, que quedaron desprotegidos tras la muerte de su madre. Actualmente, los niños se encuentran en una casa de acogida temporal, mientras la institución busca a un familiar adecuado que pueda garantizar su bienestar.

La comunidad de Morochata no solo atrapó al agresor de Vizcachas, sino también pone de relieve la lucha constante contra la violencia de género y el abuso infantil.

Los pobladores exigen que este tipo de atrocidades no vuelvan a repetirse, ni en Morochata ni en ningún rincón del mundo.

