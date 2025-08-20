Un caso de extrema violencia y abuso familiar ha conmocionado a la comunidad de Vizcachas, en Morochata, Cochabamba. Un hombre, llamado ahora como “el monstruo de Morochata”, violó y embarazó a su hija de 14 años y, tras el parto, asesinó al recién nacido enterrándolo a cuatro kilómetros de su hogar.

La menor, que no dio a luz en un centro médico, ahora se encuentra bajo resguardo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Morochata, junto a sus tres hermanos, quienes quedaron desprotegidos tras la muerte de su madre.

El agresor, que convivía con sus cuatro hijos (dos varones de 7 y 10 años y dos mujeres de 12 y 14 años), fue aprehendido por los propios pobladores el pasado domingo 17 de agosto y entregado a la policía. La madre de los menores había fallecido.

Carlos Herrera, responsable de la Defensoría en Morochata, informó que se desplegó de inmediato un equipo multidisciplinario para brindar asistencia a las víctimas. “Todos los menores están bajo custodia y vigilancia, recibiendo atención social, psicológica y médica. Se está haciendo el acompañamiento necesario para garantizar su estabilidad emocional y física”, señaló.

Según Herrera, la adolescente de 14 años es la única víctima directa del abuso, mientras que sus otros hermanos no muestran signos de violencia. La Defensoría, además, se encuentra buscando familia ampliada que pueda acoger a los menores; de no hallarla, serán trasladados a hogares institucionales bajo supervisión estatal.

El agresor enfrenta cargos por violación e infanticidio, y se espera que en su audiencia de medidas cautelares se solicite la pena máxima de 30 años sin derecho a indulto, en cumplimiento de la normativa boliviana. Hasta ahora, se ha limitado a declarar ante la policía y el Ministerio Público, sin cooperar con la Defensoría.

Este caso pone en evidencia no solo la brutalidad del crimen, sino también la vulnerabilidad de los menores de edad en situaciones de desprotección familiar, y llama a la acción de las autoridades locales y nacionales para garantizar justicia y protección integral a los niños afectados.

