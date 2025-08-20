La tragedia golpea a los comunarios del Parque Tunari. Dos viviendas quedaron reducidas a cenizas en el sector de Lauquenpa, donde familias campesinas lo perdieron absolutamente todo, desde sus pertenencias y víveres hasta sus cultivos de avena y papa, que eran su único sustento.

Entre los escombros carbonizados, una mujer lloraba desconsolada. Su pequeña casa, donde vivía junto a su hija, fue devorada por las llamas. “Se ha quemado mi casita, mi camita, mis víveres, mis semillas… no tenemos nada. Nadie nos ayuda, hemos perdido todo”, sollozaba, mientras mostraba lo poco que quedó: partes de una fumigadora retorcida y un arado reducido a hierro quemado.

El dolor se multiplica. Otra de las comunarias se desmayó en medio del humo mientras intentaba salvar lo poco que le quedaba. Paramédicos y bomberos voluntarios tuvieron que auxiliarla de urgencia. “La señora estaba defendiendo su casa, pero el humo la venció”, relató un vecino.

Incendio en el Tunari: ¡Se desmayó por el humo! Una mujer trató de salvar lo que podía. Foto: Red Uno

Los comunarios no solo perdieron sus viviendas, también sus sembradíos, fundamentales para alimentar a sus animales en tiempos de sequía. “La avena ya cosechada se ha quemado, también el tarwi, las papas, el chuño… ya no queda nada”, lamentaban los pobladores que observaban impotentes los campos ennegrecidos.

El incendio en el Tunari, que ya arrasó al menos 30 hectáreas de bosque, dejó en la ruina a familias que apenas sobrevivían con lo que cultivaban. Mientras las llamas continúan activas en zonas de difícil acceso, los afectados piden ayuda urgente de las autoridades.

“Todos los años es lo mismo, siempre se quema… pero esta vez lo hemos perdido todo”, dijo entre lágrimas una mujer, que ahora no sabe cómo alimentar a su hija ni dónde dormir.

El Parque Tunari arde, pero lo que más duele es la tragedia humana: familias campesinas que, entre humo, cenizas y llanto, quedaron en la nada.

