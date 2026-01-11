TEMAS DE HOY:
Mapa de transitabilidad: ABC revela que el 60% de los bloqueos nacionales afectan al eje central

Las protestas de la Central Obrera Boliviana (COB) contra el Decreto Supremo 5503 cumplen seis días de grave impacto en las carreteras del país. Revise aquí el detalle de las rutas que registran los mayores cortes.

Ximena Rodriguez

11/01/2026 9:29

Se han consolidado 50 puntos de bloqueo que afectan directamente a seis departamentos del país.

Escuchar esta nota

 La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que este 11 de enero de 2026 la Red Vial Fundamental enfrenta un total de 50 puntos de bloqueo identificados por conflictos sociales, los cuales afectan principalmente al eje troncal y al occidente del país.

La mayoría de las interrupciones se deben a motivos sociales (bloqueos de carreteras), aunque también existen restricciones por trabajos de mantenimiento o factores climáticos.

1. La Paz

  • Puntos de bloqueo (20): Es el departamento más afectado, con cierres en rutas hacia el Desaguadero, Copacabana, los Yungas (Caranavi, Guanay, La Asunta) y conexiones con Oruro (Konani).
  • Restricciones: El tramo Unduavi - Chulumani tiene horarios restringidos por obras (08:00-12:00 y 13:00-18:00).
  • Estado: Crítico, con la mayoría de sus rutas principales interrumpidas por conflictos sociales.

2. Cochabamba

  • Puntos de bloqueo (12): Bloqueos significativos en la zona del Valle Alto, la carretera antigua a Santa Cruz (Epizana, Pojo) y sectores como Colcapirhua y Sacaba.
  • Estado: Alta afectación en las conexiones interdepartamentales hacia el oriente y el sur.

3. Oruro

  • Puntos de bloqueo (12): Afectaciones en la vía principal hacia La Paz (Aranjuez), la salida hacia Potosí (Machacamarca, Poopó) y rutas hacia Cochabamba (Confital).
  • Estado: Transitabilidad seriamente limitada en los nodos de conexión troncal.

4. Santa Cruz

  • Puntos de bloqueo (2): Bloqueos localizados en Buena Vista - Yapacaní y Los Troncos - San Julián.
  • Precauciones: El tramo Bermejo - La Angostura tiene paso restringido a un solo carril por trabajos de maquinaria.
  • Estado: Afectación moderada, concentrada en el norte integrado y la zona de los valles.

5. Potosí

  • Puntos de bloqueo (2): Cierres en el sector de Betanzos (Chorrillos) y en el Puente Méndez.
  • Estado: Afectación baja-moderada en comparación con el eje central.

6. Chuquisaca

  • Puntos de bloqueo (2): Bloqueos en las zonas limítrofes como Ravelo y Safiri.
  • Estado: Afectación focalizada en las conexiones con Potosí.

7. Pando

  • Restricciones: Trabajos de construcción en la ruta Porvenir - KM 185 y desvíos por precaución climática hacia La Floresta.

8. Beni

  • Restricciones: Tramo Santo Domingo - Monte Grande bajo evaluación técnica y restricción vehicular.

9. Tarija

  • Estado: Transitable con precaución y desvíos en la ruta hacia Villa Montes por mantenimiento rutinario.

 

Ante este escenario, la ABC insta a la población a evitar viajes innecesarios y a mantenerse informada a través de los canales oficiales como el sitio: https://transitabilidad.abc.gob.bo para conocer las rutas alternas o ventanas de paso habilitadas y también para reportar cualquier emergencia han habilitado el WhatsApp: 71219232.

Programación

09:30

Baby shark big show

10:00

Paw patrol

10:30

The thundermans

11:00

Bob esponja

11:30

Loud house

12:00

El chapulin colorado

Programación

09:30

Baby shark big show

10:00

Paw patrol

10:30

The thundermans

11:00

Bob esponja

11:30

Loud house

12:00

El chapulin colorado

