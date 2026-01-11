Mapa de transitabilidad: ABC revela que el 60% de los bloqueos nacionales afectan al eje central

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que este 11 de enero de 2026 la Red Vial Fundamental enfrenta un total de 50 puntos de bloqueo identificados por conflictos sociales, los cuales afectan principalmente al eje troncal y al occidente del país.

La mayoría de las interrupciones se deben a motivos sociales (bloqueos de carreteras), aunque también existen restricciones por trabajos de mantenimiento o factores climáticos.

1. La Paz

Puntos de bloqueo (20): Es el departamento más afectado, con cierres en rutas hacia el Desaguadero, Copacabana, los Yungas (Caranavi, Guanay, La Asunta) y conexiones con Oruro (Konani).

Restricciones: El tramo Unduavi - Chulumani tiene horarios restringidos por obras (08:00-12:00 y 13:00-18:00).

Estado: Crítico, con la mayoría de sus rutas principales interrumpidas por conflictos sociales.

2. Cochabamba

Puntos de bloqueo (12): Bloqueos significativos en la zona del Valle Alto, la carretera antigua a Santa Cruz (Epizana, Pojo) y sectores como Colcapirhua y Sacaba.

Estado: Alta afectación en las conexiones interdepartamentales hacia el oriente y el sur.

3. Oruro

Puntos de bloqueo (12): Afectaciones en la vía principal hacia La Paz (Aranjuez), la salida hacia Potosí (Machacamarca, Poopó) y rutas hacia Cochabamba (Confital).

Estado: Transitabilidad seriamente limitada en los nodos de conexión troncal.

4. Santa Cruz

Puntos de bloqueo (2): Bloqueos localizados en Buena Vista - Yapacaní y Los Troncos - San Julián.

Precauciones: El tramo Bermejo - La Angostura tiene paso restringido a un solo carril por trabajos de maquinaria.

Estado: Afectación moderada, concentrada en el norte integrado y la zona de los valles.

5. Potosí

Puntos de bloqueo (2): Cierres en el sector de Betanzos (Chorrillos) y en el Puente Méndez.

Estado: Afectación baja-moderada en comparación con el eje central.

6. Chuquisaca

Puntos de bloqueo (2): Bloqueos en las zonas limítrofes como Ravelo y Safiri.

Estado: Afectación focalizada en las conexiones con Potosí.

7. Pando

Restricciones: Trabajos de construcción en la ruta Porvenir - KM 185 y desvíos por precaución climática hacia La Floresta.

8. Beni

Restricciones: Tramo Santo Domingo - Monte Grande bajo evaluación técnica y restricción vehicular.

9. Tarija

Estado: Transitable con precaución y desvíos en la ruta hacia Villa Montes por mantenimiento rutinario.

Ante este escenario, la ABC insta a la población a evitar viajes innecesarios y a mantenerse informada a través de los canales oficiales como el sitio: https://transitabilidad.abc.gob.bo para conocer las rutas alternas o ventanas de paso habilitadas y también para reportar cualquier emergencia han habilitado el WhatsApp: 71219232.

