El panorama climático en Bolivia presenta variaciones significativas este domingo 11 de enero, destacando un ambiente saturado de humedad en las principales capitales del país. Las condiciones actuales reflejan la inestabilidad propia de la temporada de lluvias, con cielos mayormente nublados y una marcada presencia de precipitaciones en el eje central.

En Santa Cruz de la Sierra, lo más relevante es el notable descenso de temperaturas respecto a la semana pasada, cuando el termómetro rozó los 33°C. Hoy, la ciudad registra una mínima de 20°C y una humedad del 100%, confirmando el ingreso de un frente frío que ha desplazado el calor extremo que predominó hasta el pasado viernes.

Por su parte, la ciudad de La Paz mantiene su rigor invernal en plena época de lluvias, registrando una temperatura actual de 7°C y una humedad del 93%. Este nivel de saturación hídrica es superior al promedio observado durante los días previos, lo que incrementa la sensación de frío en la sede de Gobierno y mantiene la alerta por bancos de niebla.

Finalmente, Cochabamba presenta un escenario particular con una temperatura de 18°C, aunque con una máxima prevista de solo 15°C debido a la densa nubosidad. A diferencia de la semana anterior, donde los días fueron mayormente templados y secos, la humedad del 68% y el descenso térmico sugieren una jornada marcada por lluvias persistentes en los valles.

Mira la programación en Red Uno Play