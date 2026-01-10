El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta de prioridad naranja vigente del 10 al 12 de enero debido al incremento de las precipitaciones. Según la pronosticadora Ana Mendoza, el aviso hidrológico responde al riesgo inminente de desbordes en el norte de Santa Cruz, Beni, La Paz (Los Yungas) y el Trópico de Cochabamba.

Ante este escenario crítico, las autoridades recomiendan estrictamente a la población evitar el tránsito por las cercanías de los ríos durante los próximos días. Es fundamental recordar que el país atraviesa su temporada más intensa de lluvias, lo que eleva la vulnerabilidad en las zonas bajas y cuencas fluviales.

En la ciudad de La Paz, se espera un aumento significativo de la nubosidad y tormentas eléctricas que se extenderán de manera continua durante toda la semana. Por su parte, Cochabamba iniciará este ciclo de precipitaciones desde el domingo, manteniendo condiciones de inestabilidad climática y lluvias dispersas a partir del lunes.

Finalmente, el reporte meteorológico advierte sobre la posible caída de granizo en las regiones de los valles y la cordillera oriental del país. Se insta a la ciudadanía a tomar las previsiones necesarias para proteger bienes y garantizar la seguridad personal frente a estos fenómenos atmosféricos.

Mira la programación en Red Uno Play