Cronología de un crimen que estremece: el caso de la pequeña Yuvinca hallada sin vida en La Guardia

La desaparición de Yuvinca Segarra, de ocho años, se registró la tarde del martes 6 de enero en la zona de El Divino Niño en el Km 15 del municipio de La Guardia en Santa Cruz. Testigos presenciales denunciaron que dos hombres interceptaron a la menor y la raptaron mientras ella caminaba rumbo a su domicilio.

Tras el reporte, la Policía inició rastrillajes terrestres y aéreos utilizando drones y el apoyo de canes adiestrados. Los vecinos del kilómetro 15 se sumaron activamente a las tareas de búsqueda y entrevistas, aunque las primeras 72 horas transcurrieron sin éxito.

El desenlace fatal se confirmó el viernes 9 de enero, aproximadamente a las 5 p.m., cuando los equipos de búsqueda localizaron sus restos. El cuerpo fue hallado en un lote baldío situado a tan solo 500 metros de la casa donde vivía la pequeña.

Debido al avanzado estado de descomposición en que se encontraba el cadáver, las autoridades procedieron de inmediato al levantamiento legal de los restos. Peritos de criminalística trabajan ahora para determinar las causas exactas del deceso y recolectar evidencias en la escena del hallazgo.

“Estamos descuidados por las autoridades y nuestros niños están desprotegidos”, declaró con indignación una de las vecinas presentes durante el operativo. El caso ha generado una profunda consternación social, mientras la policía continúa tras la pista de los responsables del hecho.

Mira la programación en Red Uno Play