El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, calificó como "bastante irresponsables" las recientes declaraciones del candidato Juan Carlos Medrano. La autoridad departamental afirmó que el discurso de Medrano coincide con la retórica del masismo y carece de sustento real.

Camacho enfatizó que el movimiento ciudadano de los 21 días empoderó al pueblo y terminó con los antiguos grupos de poder en la región. Asimismo, negó cualquier vínculo personal con el concejal, asegurando que jamás lo ha saludado ni conoce su trayectoria más allá de lo público.

El gobernador cuestionó la credibilidad del representante de ADN al recordar su llegada a la presidencia del Concejo mediante acuerdos con el MAS. Según Camacho, es lamentable que los candidatos utilicen el ataque sistemático contra su figura como única estrategia de campaña.

Estas declaraciones se dan debido a que previamente, Medrano denunció que "grupos de poder y fraternidades" buscan frenar su candidatura tras el rechazo del TCP a un recurso de ADN. Esta determinación judicial ordena al TSE continuar con la cancelación de la personería jurídica del partido por no alcanzar el 3% de los votos.

Mira la programación en Red Uno Play