El analista Jerjes Justiniano afirmó que los actuales bloqueos de la Central Obrera Boliviana responden a una estrategia para destruir el país y derrocar al actual gobierno. Según su visión, la Policía debe investigar el origen de los recursos que sostienen estas medidas, cuestionando si el financiamiento proviene del narcotráfico o de sectores de la oposición.

Justiniano calificó estas acciones como "criminales", argumentando que el mayor impacto negativo recae directamente sobre la población más vulnerable de Bolivia. Bajo este enfoque, el analista sostiene que existe una intención deliberada de generar desestabilización política mediante el cerco a las ciudades y rutas principales.

Finalmente, el jurista propuso la realización de un juicio político en el Parlamento “contra la dirigencia de la COB, las Bartolinas y el anterior gobierno”. Esta medida buscaría establecer responsabilidades legales y determinar el grado de complicidad de estas organizaciones en el perjuicio ocasionado al país.

