“Sé que muy pronto se va a levantar”: madre de menor en coma tras sparring clama por ayuda

A finales de enero, un menor sufrió graves lesiones durante un sparring que lo dejó en coma. Desde entonces, su familia enfrenta una doble lucha: por la recuperación del joven y por cubrir los elevados gastos médicos, que ya superan los 200.000 bolivianos.

En la clínica donde permanece internado, la madre del menor relató a este medio la difícil situación que atraviesan. “Solo en la clínica el gasto hasta el día de ayer son 150 mil bolivianos y en medicamentos más de 70 mil bolivianos. A todo esto, hay que sumarle otros gastos que hacen que superemos los 200 mil bolivianos”, explicó.

La madre denunció que ni la familia de los responsables ni otras personas se han acercado para colaborar.

“No vino nadie, nadie de su familia, de ninguna de las familias que le hicieron eso a mi hijo. Yo quería arreglar que vengan, que hablen para ayudarme, pero no se aproxima nadie. Más bien buscan la libertad del entrenador, y eso no tiene que ser así”, indicó.

La mujer también relató que había negado que su hijo participara en el sparring: “Desde el año pasado le dije que no a mi hijo, y ahora lo llevaron sin mi consentimiento. Solo le di permiso para entrenar, no para enfrentarse a cuatro adultos”.

A pesar del grave estado inicial, hay señales de esperanza. “Gracias a Dios mi hijo ya está moviendo partes de su cuerpo, su manito, algo de su brazo, sus piernitas. Los doctores dijeron que iba a morir, pero está con vida y sé que muy pronto se va a levantar”, afirmó la madre.

El menor ha sido sometido a dos cirugías para tratar los coágulos derivados de los golpes. “En la segunda ya hay movimiento, pero mi hijo aún no ha despertado. La cirugía fue para limpiar coágulos que se acumularon en su cabeza”, detalló.

La madre hace un llamado urgente a la población para colaborar con la recuperación del joven. Quienes puedan ayudar pueden contactarla al número 750 89 336 o mediante su código QR. “Necesito que me ayuden, porque sé que muy pronto mi hijo va a estar caminando y les va a agradecer. Dios los va a bendecir”, concluyó.

