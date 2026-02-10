Caso Sparring: Menor de 15 años muestra leve mejoría, pero familia pide ayuda para cubrir gastos médicos

El menor de 15 años que terminó en terapia intensiva tras una pelea de sparring en un gimnasio de Santa Cruz presenta una leve mejoría, según informó su padre, Jasmani Núñez. Sin embargo, la familia enfrenta una situación económica crítica debido a los elevados costos médicos.

“Está recuperando, continúa en terapia intensiva. Está sedado todavía”, explicó Núñez, quien señaló que, pese a la gravedad del cuadro, hay señales alentadoras en la evolución del adolescente.

El padre detalló que los gastos médicos ya ascienden a aproximadamente 70.000 bolivianos, monto que la familia no puede cubrir por sí sola. “Está mejorando el muchacho. Él tiene 15 años y está luchando por su vida. Hay una esperanza”, afirmó.

Según indicó, el menor mantiene sus reflejos intactos y los médicos realizan evaluaciones constantes para monitorear su evolución. “Tiene todos los reflejos. Sí, hay una evolución favorable. Hay cosas que a veces se complican, pero hay otras que van mejorando”, precisó.

Ante esta situación, la familia pide apoyo económico y también solicita la intervención de las autoridades para gestionar un posible traslado al exterior, donde el adolescente podría acceder a un tratamiento especializado.

Mientras tanto, el joven continúa luchando por su vida en la unidad de terapia intensiva y las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al: 71378747 – 75089336 – 67780335.

