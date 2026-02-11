¡Atención viajeros! Las vías están expeditas en la carretera La Paz – Oruro

En esta jornada donde se celebra los 245 años de la revolución de Oruro, la Federación Departamental de Juntas Vecinales decidió instalar varios puntos de bloqueo que exigen obras en temas de alcantarillado y la consolidación de la carretera doble vía. En horas de la noche, el personal de tránsito verificó que ya no se reportaban puntos de bloqueo y habilitó la salida de los viajes interdepartamentales.

En la terminal interdepartamental de La Paz y El Alto se habilitaron las salidas al interior y exterior del país.

Desde El Alto, el sargento Fabián Quispe informó que se levantaron los puntos de bloqueos y que se regularizan los viajes hacia ese departamento.

“Informar a toda la población que las salidas se han normalizado en su totalidad, según el reporte, y las trancas ya no se reportan puntos de bloqueos”, declaró Quispe.

Tránsito ha recomendado a las personas que vayan a realizar viajes con menores de edad solicitar el permiso respectivo para no tener contratiempos.

Oruro

En la Estación de buses de Oruro han emitido un comunicado anunciando la habilitación de viajes desde esa terminal a todos sus destinos.

La población, en el transcurso de esta jornada, realizará viajes con desvíos y transbordos para llegar a sus destinos, incluso con incremento a los precios del pasaje.

Mira la programación en Red Uno Play