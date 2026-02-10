Nayar propone elevar regalías del 11% al 50% para fortalecer ingresos de la Gobernación

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz por la agrupación Primero Santa Cruz, Guido Nayar, afirmó que su propuesta de gestión se sustenta en un cambio del paradigma de ingresos y en una nueva visión institucional del ente departamental.

Nayar explicó que existen alternativas para generar nuevos recursos para la Gobernación, entre ellas la modificación de la distribución de las regalías hidrocarburíferas, el acceso a ingresos por bonos de carbono y la aplicación del modelo de coparticipación tributaria 50-50.

“Se debe discutir una nueva Ley de Hidrocarburos y cambiar la distribución de las regalías. Hoy Santa Cruz recibe el 11%; nuestra propuesta es que estos ingresos pasen del 11% al 50%”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que el departamento podría acceder a importantes recursos por concepto de bonos de carbono. “Estimamos ingresos de hasta Bs 1.500 millones para Santa Cruz”, señaló.

Un tercer eje de su propuesta está vinculado a la coparticipación tributaria bajo el esquema 50-50. Según el candidato, este modelo permitiría fortalecer la capacidad financiera de la Gobernación.

“De cara al desastre que hoy tenemos en la Gobernación, tanto en materia de ingresos como de mala administración, planteamos pasar de una Gobernación con Bs 1.100 millones a una Gobernación de Bs 7.000 millones para encarar grandes desafíos”, afirmó Nayar.

