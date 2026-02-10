Conociendo al candidato: René Yahuasi propone construir nuevos hospitales en La Paz

Rumbo a las Elecciones Subnacionales 2026 en el sector Conociendo al Candidato, este lunes 9 de febrero, presentamos al candidato por la gobernación de La Paz, René Yahuasi Calamani, por el partido Nueva Generación Patriótica (NGP) y busca ser la primera autoridad del departamento de La Paz.

Con 33 años de edad, estudió su bachillerato en la provincia Camacho y realizó sus estudios universitarios en la Universidad Mayor de San Andrés, logrando recibirse de abogado.

¿Por qué quiere ser gobernador?

Para recuperar el liderazgo y potencial del departamento de La Paz a nivel nacional, fortaleciendo el tema económico y demográfico para sembrar oportunidades para las nuevas generaciones. Su intención es acabar con la corrupción en el departamento.

¿Cuáles son sus propuestas?

Para fortalecer la salud, propone la construcción de un hospital materno infantil, pero para la ciudad de El Alto, y una nueva infraestructura del hospital de clínicas para La Paz. Además, plantea elaborar un torneo deportivo de fútbol para los jóvenes.

¿Qué es lo más importante en su vida?

Dios, la familia y el departamento de La Paz son los pilares fundamentales en la vida del candidato Yahuasi.

Los candidatos van exponiendo sus propuestas para las elecciones del próximo 22 de marzo en nuestro espacio Conociendo al candidato.

