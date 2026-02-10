Muere el músico boliviano Vicente Valenzuela, referente del canto popular y el humor musical

El ámbito artístico boliviano está de luto tras confirmarse este lunes el fallecimiento del músico y cantautor Vicente Valenzuela, figura ampliamente reconocida por su aporte a la música popular y por un estilo que supo combinar el canto con el humor, logrando una conexión directa con el público durante varias décadas.

La noticia fue confirmada por familiares del artista a través de redes sociales y rápidamente generó numerosas expresiones de pesar de parte de colegas, instituciones culturales y seguidores, quienes destacaron su carisma, sencillez y cercanía con la gente.

Nacido en Oruro, pero con una carrera profundamente ligada a Cochabamba, Valenzuela inició su camino artístico desde muy temprana edad. Con el paso de los años, construyó una trayectoria sólida en escenarios nacionales e internacionales, participando en festivales, programas de televisión y espectáculos en los que dejó una marca particular gracias a su versatilidad y sentido del humor.

A lo largo de más de cinco décadas de actividad artística, el músico se consolidó como un referente del entretenimiento popular, manteniéndose vigente y cercano a distintas generaciones. En 2025 celebró 50 años de carrera, un hito que fue reconocido por el público y por el sector cultural del país.

En los últimos años, Vicente Valenzuela enfrentó problemas de salud, situación que fue conocida por su entorno más cercano. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las causas de su fallecimiento.

Su partida deja un vacío en la música boliviana, pero también un legado construido a base de talento, perseverancia y un estilo propio que supo arrancar sonrisas y emociones en cada presentación. El recuerdo de Vicente Valenzuela permanecerá vivo en sus canciones y en la memoria de quienes lo acompañaron a lo largo de su extensa carrera artística.

