“No saldrá ningún bus hasta que cambien al director”, advierten operadores de la Bimodal cruceña

Santa Cruz de la Sierra vive una jornada de paralización en el transporte terrestre. Desde el mediodía de este lunes, no hay venta de pasajes ni salida de buses desde la Terminal Bimodal, luego de que las empresas operadoras decidieran cerrar sus oficinas como medida de presión para exigir la renuncia del director de la administración.

La determinación fue asumida por los operadores del servicio interdepartamental e interprovincial en un ampliado, donde resolvieron no atender a los usuarios hasta que se produzca un cambio en la dirección de la terminal.

“Continúan cerradas las oficinas”, confirmó Ernesto Flores, presidente de la Federación de Ómnibus de Santa Cruz, en contacto con la Red Uno. El dirigente explicó que la protesta surge por supuestos abusos en la administración de la terminal.

“Por el abuso del director de la Terminal Bimodal, tanto en excesos de cobros de baños, del estacionamiento, como en la firma del contrato; además, hay gente que viene amenazándonos con revertir espacios y darlos a otras empresas”, sostuvo Flores.

Consultado sobre la duración de la medida, fue enfático: “No sale ningún bus hasta que cambien al director de la Terminal, solo estamos pidiendo eso”.

Por su parte, el administrador de la Terminal Bimodal, Marco Antonio García, negó las acusaciones y descartó dar un paso al costado. Señaló que las instalaciones fueron “tomadas” por los operadores.

La paralización generó molestia e incertidumbre entre los pasajeros, quienes acudieron a la terminal y se encontraron con las oficinas cerradas y sin información clara sobre cuándo se restablecerá el servicio.

Hasta el cierre de esta edición, la medida continúa de forma indefinida, mientras ambas partes mantienen posturas firmes y los usuarios permanecen a la espera de una solución.

