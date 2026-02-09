TEMAS DE HOY:
TED registra 1.626 sustituciones de candidaturas en Santa Cruz

Se registraron 1.626 cambios en las listas de candidatos para cumplir con las normativas electorales. El vocal Manfredo Bravo confirmó que un total de 3.468 candidatos están oficialmente habilitados en el departamento.

Red Uno de Bolivia

09/02/2026 16:41

Foto: ABI

El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Manfredo Bravo, informó que se registraron 1.626 sustituciones de candidaturas de cara a las elecciones subnacionales del 22 de marzo.

“Se ha trabajado muy bien. Se registraron algunos problemas, pero fueron resueltos el mismo día. Al final, se ha consolidado un total de 3.468 candidatos habilitados en todo el departamento de Santa Cruz”, explicó Bravo.

Asimismo, indicó que el domingo 15 de febrero se publicará, en la página web del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la lista oficial de candidatos habilitados.

De acuerdo con el calendario electoral, el 20 de febrero se realizará el sorteo de los jurados electorales, jornada en la que también se dará a conocer el cronograma de capacitación para las personas que resulten seleccionadas.

 

