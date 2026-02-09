TED registra 1.626 sustituciones de candidaturas en Santa Cruz

El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Manfredo Bravo, informó que se registraron 1.626 sustituciones de candidaturas de cara a las elecciones subnacionales del 22 de marzo.

“Se ha trabajado muy bien. Se registraron algunos problemas, pero fueron resueltos el mismo día. Al final, se ha consolidado un total de 3.468 candidatos habilitados en todo el departamento de Santa Cruz”, explicó Bravo.

Asimismo, indicó que el domingo 15 de febrero se publicará, en la página web del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la lista oficial de candidatos habilitados.

De acuerdo con el calendario electoral, el 20 de febrero se realizará el sorteo de los jurados electorales, jornada en la que también se dará a conocer el cronograma de capacitación para las personas que resulten seleccionadas.

