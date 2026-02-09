PDC pide activar Interpol para exautoridades que evadan la Ley 1709

El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ricardo Rada, destacó la vigencia de la Ley 1709, que obliga a las exautoridades a permanecer en el país durante seis meses tras concluir su gestión; sin embargo, afirmó que el principal desafío es lograr que aquellas que ya salieron del país retornen y rindan cuentas ante la justicia.

“Sabemos que hay 36 exautoridades que han salido del país. Lo que corresponde es iniciar los procesos judiciales y, si no se los encuentra, declararlos en rebeldía para activar el sello de Interpol y proceder a su extradición”, declaró.

Rada remarcó que la norma no responde a un afán de revanchismo ni persecución política, sino que forma parte de las acciones en la lucha contra la corrupción, y aclaró que sus alcances no se limitan a exautoridades del nivel central del Estado, sino que también incluyen a Alcaldías y Gobernaciones.

“Hubo una mafia de 20 años que desestructuró el Estado y eliminó la independencia de poderes. Hoy se trabaja para desarticularla, porque nos llevó a una de las peores crisis de nuestra historia”, sostuvo.

La Ley 1709 fue sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgada el 7 de febrero de 2026, de acuerdo con la publicación en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Según el texto legal, la medida busca garantizar que las autoridades salientes estén disponibles para rendir informes a las nuevas autoridades, en el marco de la transparencia y la protección de los recursos del Estado.

