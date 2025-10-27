TEMAS DE HOY:
Uno decide

TSE presenta el acta final de la segunda vuelta y alista la entrega de credenciales a las autoridades electas

Miguel Ángel Roca Villamontes

27/10/2025 16:11

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) instaló este lunes en La Paz su sala plena para validar los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral, en la que el binomio Rodrigo Paz y Edmand Lara, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), fue proclamado presidente y vicepresidente electos de Bolivia, dando por concluido el proceso electoral 2025.

Según el resultado final, el PDC obtuvo el 54,96% de los votos (3.519.534 sufragios), mientras que la Alianza Libre alcanzó el 45,04% (2.884.661 votos). Estos datos incluyen los resultados del voto en el exterior.

Durante la sesión, los vocales del TSE atendieron un recurso de apelación presentado ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro; sin embargo, el mismo fue rechazado por haber sido presentado fuera de los plazos establecidos.

El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, fue el encargado de oficializar la conclusión del cómputo nacional y la validación de los resultados.

“Para constancia de todos los presentes mostramos el acta de cómputo nacional, con lo cual queda cerrado el proceso electoral 2025”, afirmó Hassenteufel durante la presentación pública del documento.

El último paso pendiente del calendario electoral será la entrega de credenciales a todas las autoridades electas por voto popular, acto programado para el miércoles 29 de octubre en la ciudad de La Paz.

 

