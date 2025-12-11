TEMAS DE HOY:
Política

Diputados debaten en grande el proyecto de ley del crédito JICA con presencia del ministro de Planificación

El crédito otorgado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) consiste en un préstamo de aproximadamente 100 millones de dólares.

Hans Franco

11/12/2025 12:42

Foto: Diputados debate en grande el proyecto de ley del crédito JICA
La Paz

La Cámara de Diputados debate en estos momentos en su estación en grande el proyecto de ley de crédito JICA, con la presencia del ministro de Planificación del Desarrollo, Fernando Romero, quien expone los alcances y la importancia del financiamiento para el país.

El crédito otorgado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) consiste en un préstamo de aproximadamente 100 millones de dólares (¥15 mil millones) destinado a fortalecer la lucha contra el COVID-19 y atender emergencias climáticas que afectan recurrentemente al territorio nacional.

El pleno de diputados evalúa los términos del convenio, las condiciones del crédito y su impacto en la estabilidad macroeconómica, mientras avanza el tratamiento del proyecto para su posterior votación.

 

 

