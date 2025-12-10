Nuevo gerente de Emapa no descarta alianzas público–privadas para fortalecer empresa

El nuevo gerente general de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), Sergio Siles, informó este miércoles que la empresa estatal se encuentra en un proceso de evaluación profunda de su estructura operativa, administrativa y productiva, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y encaminarla hacia un modelo de gestión más eficiente.

Durante una rueda de prensa, Siles recordó que EMAPA ha realizado importantes inversiones en plantas de almacenamiento y procesamiento, además de contar con un complejo sistema logístico y de distribución que respalda su misión institucional. En ese marco, subrayó que cualquier decisión sobre su continuidad debe basarse en un análisis técnico responsable.

“Recordemos que hay inversiones que se han realizado en las plantas, hay un tema de logística, de distribución por detrás y los objetivos de la empresa para lo cual ha sido creada. Entonces, un cierre de Emapa o de cualquier empresa pública amerita un análisis exhaustivo”, señaló.

El gerente destacó que actualmente se está llevando adelante una revisión integral del funcionamiento de la empresa, que incluye la operación de las plantas, los mecanismos de acopio y distribución, así como los procesos administrativos.

“Todo eso obviamente hay que revisar, ahora estamos en una etapa de evaluación en todo sentido de la estructura, del funcionamiento, de las plantas desde luego, y tendremos todas las herramientas para pensar en una alianza público-privada para continuar con este modelo de administración estatal mejorado, más eficiente”, añadió.

Siles remarcó que el objetivo es fortalecer el rol de EMAPA en la seguridad alimentaria del país, garantizando transparencia, eficiencia y sostenibilidad en sus operaciones. Asimismo, adelantó que los resultados de la evaluación permitirán definir estrategias que consoliden a la empresa como un actor clave en el apoyo a los productores y en la estabilización de precios en beneficio de la población.

