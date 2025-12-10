El evento reúne a líderes empresariales, autoridades, instituciones y representantes del sector exportador, quienes compartieron visiones estratégicas orientadas a fortalecer la competitividad nacional y promover un crecimiento sostenible de las exportaciones.
El presidente Rodrigo Paz participa en el Encuentro Nacional de Exportadores – ENEX 2025, un espacio que se consolida como uno de los escenarios más importantes para analizar los desafíos, avances y oportunidades del sector exportador del país.
El evento reúne a líderes empresariales, autoridades, instituciones y representantes del sector exportador, quienes compartieron visiones estratégicas orientadas a fortalecer la competitividad nacional y promover un crecimiento sostenible de las exportaciones.
El ENEX 2025 se proyecta como una plataforma clave para impulsar políticas, alianzas y acciones que permitan ampliar la presencia de Bolivia en los mercados internacionales.
