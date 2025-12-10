TEMAS DE HOY:
Diputado masista Augusto Russo Marset

Política

Presidente Rodrigo Paz participa en el Encuentro Nacional de Exportadores

El evento reúne a líderes empresariales, autoridades, instituciones y representantes del sector exportador, quienes compartieron visiones estratégicas orientadas a fortalecer la competitividad nacional y promover un crecimiento sostenible de las exportaciones.

Hans Franco

10/12/2025 12:27

Foto: Presidente Paz participa en el Encuentro Nacional de Exportadores (APG)
Cochabamba

El presidente Rodrigo Paz participa en el Encuentro Nacional de Exportadores – ENEX 2025, un espacio que se consolida como uno de los escenarios más importantes para analizar los desafíos, avances y oportunidades del sector exportador del país.

El ENEX 2025 se proyecta como una plataforma clave para impulsar políticas, alianzas y acciones que permitan ampliar la presencia de Bolivia en los mercados internacionales.

Noticia en Desarrollo...

