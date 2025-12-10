Presidente pide a la Fiscalía no permitir la fuga de exautoridades de YPFB implicadas en casos de corrupción

Durante su participación en el Encuentro Nacional de Exportadores, el presidente Rodrigo Paz destacó la necesidad de fortalecer la lucha contra el contrabando y la corrupción en el sector de hidrocarburos, haciendo un llamado específico a las autoridades judiciales.

“Gasolina y diésel hay, pero si se lo roban debemos encarar el contrabando y enfrentar a esos corruptos. Ya verán, están cayendo uno por uno”, señaló el mandatario.

Paz enfatizó que la Fiscalía no debe permitir que exautoridades de YPFB implicadas en procesos judiciales se fuguen del país. “No puede ser que responsables aparezcan en Brasil o Estados Unidos cuando deberían estar respondiendo ante la justicia boliviana”, afirmó, haciendo un llamado respetuoso pero firme a fiscales y jueces para que garanticen que los investigados se queden a dar la cara en Bolivia.

El mandatario reiteró que estas acciones son esenciales para proteger la economía nacional y asegurar la transparencia en el sector de hidrocarburos, en beneficio del país y del sector exportador.

Mire el video:

