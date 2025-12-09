TSE: Empadronamiento biométrico alcanza 57.000 registros hasta el momento

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó este martes que el proceso de empadronamiento biométrico avanza en todo el país y que hasta la fecha se han registrado 57.000 ciudadanos.

Del total, el 60% corresponde a cambios de domicilio y el 40% a registros nuevos de jóvenes que cumplirán 18 años antes de las elecciones.

“Todavía notamos que los centros están vacíos. Invitamos especialmente a los jóvenes a empadronarse”, señaló Ávila en conferencia de prensa.

El TSE recordó que el empadronamiento permanecerá habilitado en todo el territorio nacional hasta el martes 16 de diciembre, fecha clave para que la ciudadanía asegure su participación en los comicios subnacionales.

Las elecciones subnacionales están previstas para el 22 de marzo de 2026. En ese marco, los Tribunales Electorales Departamentales (TED) han sido instruidos para avanzar según lo establecido en el calendario electoral.

Uno de los próximos pasos del calendario electoral es la comunicación oficial de participación por parte de las organizaciones políticas, que deberán presentar su intención de postular candidaturas entre el viernes 13 y el lunes 15 de diciembre.

