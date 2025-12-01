Sereci activa 62 megacentros y brigadas para el empadronamiento rumbo a las subnacionales

El calendario electoral rumbo a las elecciones subnacionales de 2026 avanza, y la primera actividad programada corresponde al empadronamiento de nuevos electores, además de la actualización de datos para quienes hayan cambiado de domicilio.

De acuerdo con el cronograma del Órgano Electoral, el proceso de empadronamiento iniciará este jueves 4 de diciembre y se extenderá hasta el 16 de diciembre. Podrán inscribirse todas las personas que cumplan 18 años hasta el 22 de marzo de 2026.

“Vamos a habilitar 62 megacentros distribuidos en todo el país para que la población pueda empadronarse; la nómina será publicada mañana en nuestra página web. Además, para este proceso contaremos con más de 400 brigadas móviles que se desplazarán por todo el territorio nacional”, informó el director del Servicio de Registro Cívico (Sereci), David Dávila.

Dávila recordó que los ciudadanos que deseen inscribirse o actualizar su dirección deben presentarse con su cédula de identidad.

Desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) señalaron que el padrón utilizado en las elecciones presidenciales, en las que fue elegido Rodrigo Paz, alcanzó los 7,5 millones de ciudadanos. Para este nuevo proceso, prevén que la cifra supere los 8 millones de electores habilitados.

