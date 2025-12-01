Fiscalía interviene YPFB Logística y halla tanques de almacenamiento irregulares

Una comisión de fiscales anticorrupción intervino este lunes las instalaciones de YPFB Logística en la ciudad de El Alto, en el marco de investigaciones por presuntas irregularidades en el acopio y despacho de combustibles.

El fiscal anticorrupción Sergio Dávila informó que, durante el operativo, fue arrestado el jefe de Planta por obstrucción al trabajo del Ministerio Público. Además, dos funcionarias mostraron reticencia a colaborar y exigieron una autorización formal para proporcionar información.

Dávila señaló que, durante la intervención, se identificaron elementos que serán investigados, entre ellos la construcción de cuatro tanques de almacenamiento que no pertenecerían a YPFB Logística.

Respecto al arresto del jefe de Planta, el fiscal explicó que inicialmente esta persona informó que dos choferes, que debían ser aprehendidos en el operativo, se encontraban en el interior realizando el carguío de sus cisternas. Sin embargo, al ser requeridos, el funcionario cambió su versión y aseguró que los conductores no estaban en el lugar.

“Sorprende la construcción de estos cuatro tanques de almacenamiento. No han podido establecer cuál es su diferencia ni su documentación. Estos tanques también serán investigados”, afirmó.

Los dos choferes buscados forman parte del convoy de 14 cisternas cargadas e investigadas por el presunto delito de desvío de combustibles.

