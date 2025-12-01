[Imágenes fuertes] Mujer pierde las piernas tras ser atropellada y arrastrada por su ‘ex’

Una escena estremecedora sacudió la Marginal Tietê, en la zona norte de São Paulo, donde una mujer de 30 años, identificada como Tainara Souza Santos, fue víctima de un ataque brutal presuntamente cometido por su exnovio. La víctima perdió ambas piernas luego de ser atropellada y arrastrada por varios kilómetros por el vehículo que él conducía.

De acuerdo con los primeros reportes, testigos que circulaban por la vía quedaron impactados al ver un automóvil en movimiento con una persona atrapada en el baúl. De inmediato, varios ciudadanos se coordinaron para interceptar el vehículo y obligarlo a detenerse.

Cuando lograron abrir el maletero, encontraron a Tainara gravemente herida, consciente pero en estado crítico, tras haber sido arrastrada durante un extenso trayecto.

Los presentes brindaron los primeros auxilios mientras llamaban a los servicios de emergencia. La mujer fue trasladada a un hospital de la capital paulista, donde se confirmó la amputación de ambas extremidades inferiores debido a la magnitud de las lesiones.

La Policía investiga el caso como tentativa de feminicidio, mientras el presunto agresor fue detenido en el lugar y permanece bajo custodia.

El hecho ha generado indignación en Brasil, donde organizaciones de mujeres y autoridades exigen justicia y una actuación contundente frente a la violencia de género que continúa cobrando vidas y dejando secuelas irreparables.

Imágenes sensibles:

