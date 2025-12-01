¡La travesía de Pepper! Gatita recorre mil kilómetros para volver a su hogar

Lo que comenzó como un paseo cotidiano terminó convirtiéndose en una odisea que hoy enternece al mundo. Pepper, una gatita de apenas ocho meses, decidió explorar más allá de su barrio, muchísimo más allá. Sin que nadie pudiera imaginarlo, la pequeña felina recorrió cerca de mil kilómetros desde su hogar hasta aparecer, semanas después, en Mission Bay, San Francisco.

Su familia, el matrimonio Jensen, notó su ausencia a las pocas horas de que Pepper saliera de casa en octubre. La buscaron por cada rincón del vecindario, llamaron su nombre una y otra vez, pero la gatita parecía haberse desvanecido.

Lo que jamás imaginaron es que el reencuentro ocurriría al otro extremo del mapa.

Cuando finalmente la hallaron —gracias al aviso de las autoridades de Control y Cuidado Animal— Pepper los recibió con un maullido inolvidable. “Nos maulló como diciendo: ‘¡Qué bueno que vinieron por mí!’. Y no dejó de contarnos cosas durante todo el camino de regreso. Me encantaría entender lo que dijo, pero fue grandioso”, relató entre risas y alivio Lindsay Jensen a CBS.

El hallazgo fue posible gracias a una pequeña acción que terminó marcando toda la diferencia: la familia había puesto un microchip a Pepper.

“Los microchips funcionan. Pepper, una gatita tabby brown de ocho meses, fue encontrada el 11 de noviembre en Mission Bay. Un buen samaritano la trajo al albergue y mediante un escaneo pudimos obtener la información de su familia”, informó el Departamento de Control y Cuidado Animal de San Francisco.

Hoy Pepper está nuevamente en casa, descansando tras una aventura digna de película.

Mira la programación en Red Uno Play