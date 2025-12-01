¿A qué países se les suspende el requisito de la visa para fomentar el turismo en Bolivia?

El canciller Fernando Aramayo, anunció una serie de medidas orientadas a impulsar el turismo en el país, entre ellas la suspensión del requisito de visa para ciudadanos de Estados Unidos, Israel, Corea del Sur, Sudáfrica, Estonia, Letonia y Rumanía. Esta disposición se enmarca en una estrategia integral para revertir la caída del flujo turístico y fortalecer la imagen internacional de Bolivia.

Aramayo explicó que esta primera medida vendrá acompañada de acciones adicionales de seguridad migratoria, destinadas a optimizar el flujo en fronteras y garantizar un control eficiente sin obstaculizar la llegada de visitantes. “Queremos que esos dólares y euros que hoy se quedan en Perú y Chile lleguen también a Bolivia”, señaló en conferencia de prensa.

El ministro cuestionó que la exigencia de visas impuesta en gestiones anteriores haya sido “una medida ideológica del MAS” que provocó un daño económico, limitando el crecimiento del turismo. Recordó que, en 2007, con la imposición del visado para estadounidenses, el número de visitantes bajó de 61.000 a solo 22.000, lo que significó un ingreso de apenas 4 millones de dólares para el país.

Según estimaciones oficiales, la suspensión de visas entre 2026 y 2029 podría incrementar el turismo y generar aproximadamente 80 millones de dólares adicionales en ingresos para Bolivia.

Aramayo también alertó que el país se encuentra actualmente en un “listado rojo” para viajeros internacionales, por lo que uno de los objetivos centrales es recuperar la confianza y proyectar a Bolivia como un destino seguro y atractivo. En ese marco, anunció que próximamente se iniciarán negociaciones para eliminar el visado Schengen para los bolivianos, una gestión a mediano plazo que busca corregir el perjuicio ocasionado por decisiones diplomáticas de anteriores administraciones.

Una visa Schengen para bolivianos es un permiso que autoriza a los ciudadanos de Bolivia a viajar al espacio Schengen, el cual incluye 29 países europeos, por un período de hasta 90 días dentro de un lapso de 180 días. Esta visa es para fines turísticos, de negocios, visitas familiares u otros motivos de corta duración que no incluyan trabajo remunerado.

“Debemos revertir el mal uso de los visados. Es vergonzoso lo que encontramos: muchos diplomáticos usaron visas diplomáticas para fines indebidos y hoy tramitan visas de turistas en Estados Unidos para no volver a Bolivia, pese a haber promovido un discurso ideológico contrario a ese país”, afirmó.

La Cancillería también trabaja en una agenda conjunta con Perú, enfocada en seguridad migratoria, turismo y preservación del patrimonio cultural. Aramayo remarcó que el país debe reforzar el resguardo de sus riquezas patrimoniales para evitar saqueos, al mismo tiempo que se generan condiciones óptimas para recibir visitantes.

“El turismo es una fuente generadora de empleo y debemos darle al mundo todas las facilidades para visitarnos y disfrutar de nuestro patrimonio cultural”, concluyó el canciller.

