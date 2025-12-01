Identifican a joven abatido a tiros en el Trópico; tenía antecedentes por narcotráfico

El cuerpo presentaba dos impactos de bala, uno en la frente y otro en el cuello, según el reporte preliminar.
01/12/2025 11:48
Un hombre de 29 años con antecedentes por tráfico ilícito de drogas, lesiones en accidentes de tránsito y violencia intrafamiliar, fue hallado sin vida ayer, domingo dentro de un vehículo tipo color plomo, en el municipio de Ivirgarzama, en el Trópico de Cochabamba.
Vecinos del Barrio Libertad alertaron a la Policía tras notar que el motorizado permanecía estacionado por varias horas sin movimiento. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron el cuerpo del joven en el asiento del conductor con dos impactos de bala: uno en la frente y otro en el cuello.
La Policía del Trópico mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque, determinar los posibles móviles y dar con los autores del crimen.
