Identifican a joven abatido a tiros en el Trópico; tenía antecedentes por narcotráfico

Un hombre de 29 años con antecedentes por tráfico ilícito de drogas, lesiones en accidentes de tránsito y violencia intrafamiliar, fue hallado sin vida ayer, domingo dentro de un vehículo tipo color plomo, en el municipio de Ivirgarzama, en el Trópico de Cochabamba.

Vecinos del Barrio Libertad alertaron a la Policía tras notar que el motorizado permanecía estacionado por varias horas sin movimiento. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron el cuerpo del joven en el asiento del conductor con dos impactos de bala: uno en la frente y otro en el cuello.

Joven con antecedentes por drogas es asesinado a tiros en Cochabamba. FOTO: NTV/RED UNO.

El cuerpo del fallecido, identificado como Elmer F.Ch.V., fue trasladado a la morgue del Hospital de Ivirgarzama, donde la autopsia determinó que la causa de su muerte fue laceración de la masa encefálica, fractura de la bóveda craneana y de la base del cráneo, además de traumatismo cráneo-facial transfixiante por proyectil de arma de fuego.

La Policía del Trópico mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque, determinar los posibles móviles y dar con los autores del crimen.

Mira la programación en Red Uno Play