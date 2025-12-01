Revelan autopsia del 'narco tiktokero'; falleció con dos disparos en la cabeza en el Trópico

Un crimen sacude al Trópico de Cochabamba. Elmer F. Ch. V., de 29 años, conocido en redes sociales por ostentar lujos y dinero en videos de TikTok y con antecedentes de narcotráfico, fue hallado sin vida dentro de su vehículo en la zona de Ivirgarzama.

La escena fue descubierta tras la alerta de vecinos, quienes notaron que el automóvil permanecía estacionado por varias horas. Al llegar al lugar, la Policía encontró el cuerpo en el asiento del conductor.

El informe forense confirmó que la víctima murió por un traumatismo craneal provocado por dos disparos. “Al examen físico externo, el cadáver presenta un orificio de entrada en la región frontal y un orificio de salida en la región parietal”, informó el director de la Felcc, Cnl. Vanderley Flores.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital de Ivirgarzama, donde se realizó la autopsia que confirmó la naturaleza violenta y directa del ataque.

El motorizado donde fue encontrado el cuerpo, con placa 2670-CFF, también genera sospechas. Aunque en el lugar se lo halló de color plomo, el registro oficial lo identifica como perla. “Esto hace presumir que el vehículo sería indocumentado”, señaló Flores.

Las características del hecho, la zona y los antecedentes del fallecido apuntan a una hipótesis fuerte: un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico. Elmer F. Ch. V. acumulaba un historial delictivo que incluía: 2017 tráfico ilícito de sustancias controladas, 2021 lesiones en accidente de tránsito, 2022 lesiones y el 2023 violencia intrafamiliar.

Además, había sido aprehendido en 2022 durante un operativo antidroga en el Trópico, y era conocido en redes por exhibir bienes presuntamente obtenidos de actividades ilícitas.

El Ministerio Público activó un equipo multidisciplinario para esclarecer el crimen y dar con los autores. Hasta el momento, todas las líneas apuntan a un crimen planificado y ejecutado con precisión.

