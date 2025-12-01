Cochabamba: Fiscalía interviene oficinas de YPFB por presunto caso de corrupción

Un operativo de impacto sacudió este lunes a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Cochabamba. La Fiscalía, especializada en Anticorrupción, intervino dos oficinas de la estatal tras la denuncia de un presunto caso de corrupción que involucra a un funcionario acusado de direccionar licitaciones a cambio de dinero.

La acción coordinada entre el Ministerio Público y la nueva presidencia de YPFB derivó en el registro y secuestro de documentación clave en la Gerencia de Redes y en la Gerencia Comercial. “Estamos desarrollando actos investigativos inherentes a un hecho de corrupción en el que un funcionario se habría favorecido con cobros irregulares para otorgar una licitación”, confirmó el fiscal coordinador Kevin Fuentes.

La investigación, declarada en reserva por su delicadeza, busca establecer si el funcionario habría incurrido en delitos como concusión, uso indebido de influencias y cohecho activo. Por ahora, la persona señalada no está arrestada, pero sí bajo investigación formal. En los próximos días se definirá su situación jurídica.

Durante el operativo, los fiscales secuestraron documentos que consideran “útiles y pertinentes” para respaldar la denuncia presentada por la misma YPFB. La intervención no solo implicó el registro físico de las oficinas, sino también la apertura de una comisión de fiscales que evalúa realizar acciones similares en otros departamentos.

En el exterior de las instalaciones, la tensión inicial dio paso a la normalidad, aunque el caso mantiene en alerta a la estatal petrolera. Funcionarios y efectivos policiales acompañaron los procedimientos que se ejecutaron tanto en las oficinas de la avenida Salamanca como en el edificio ubicado entre San Martín y Venezuela.

De acuerdo con la información preliminar, el funcionario habría solicitado dinero para beneficiar a una empresa en un proceso de licitación. Por ahora, la Fiscalía mantiene prudencia y evita mayores detalles hasta avanzar en la investigación.

