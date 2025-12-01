Vicepresidente: “La Asamblea hará respetar la Constitución en la elección de los vocales del TSE”

El vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, brindó este lunes una conferencia de prensa junto a los jefes de bancada de las organizaciones políticas representadas en el Legislativo, donde ratificó el compromiso institucional de hacer cumplir estrictamente la Constitución Política del Estado (CPE) en el proceso de selección de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Lara advirtió que la Asamblea no permitirá que otros órganos del Estado actúen al margen de la normativa constitucional respecto a la designación de autoridades electorales.

“La Asamblea Legislativa va a hacer respetar la Constitución Política del Estado en lo que respecta a la elección de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. No vamos a permitir que en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo de Justicia se esté pretendiendo hacer designaciones por decreto, llevar a suplentes o recurrir a trampitas. Aquí se va a respetar la Constitución”, afirmó.

El vicepresidente remarcó que la mayor prioridad del Legislativo es la pronta elección de los vocales del TSE, pues este paso es fundamental para garantizar la organización de las elecciones subnacionales previstas para 2026. Asimismo, subrayó que otro eje urgente de trabajo es la designación de las autoridades judiciales faltantes, un proceso clave para restablecer el funcionamiento pleno del sistema de justicia.

Durante la reunión de jefes de bancada, se determinó un cuarto intermedio hasta este martes a las 10:00 de la mañana, con el fin de avanzar en la concertación política necesaria para viabilizar las decisiones institucionales. Además, se resolvió convocar a las presidencias de ambas cámaras para que participen en este encuentro, reforzando así el compromiso de alcanzar consensos en beneficio del país.

Mira la programación en Red Uno Play