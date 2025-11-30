TEMAS DE HOY:
Comisión sesionará este lunes para tratar designación de vocales

La convocatoria busca dar continuidad al análisis del proyecto de ley que establece el procedimiento para la selección y designación de los nuevos vocales del TSE, normativa considerada clave en el marco del nuevo calendario electoral.

Hans Franco

30/11/2025 12:56

Foto: Comisión sesionará este lunes para tratar designación de vocales
La Paz

La Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados emitió el Comunicado Urgente CD-CCLSE N° 02/2025-2026, mediante el cual informa que la Sesión Ordinaria N° 02/2025-2026, iniciada el pasado 23 de noviembre, se reinstalará este lunes 1 de diciembre a las 09:00 para continuar con el tratamiento del Proyecto de Ley CS N° 213/2024-2025, denominado “Ley Transitoria de Selección, Elección y Designación de Vocales del Tribunal Supremo Electoral”.

El documento, firmado por el presidente de la Comisión, diputado Juan del Granado exhorta a todos los diputados y diputadas habilitados a asistir con puntualidad a la sesión, que tendrá lugar en instalaciones de la Cámara de Diputados en la ciudad de La Paz.

La convocatoria busca dar continuidad al análisis del proyecto de ley que establece el procedimiento para la selección y designación de los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), normativa considerada clave en el marco del nuevo calendario electoral.

El proyecto debe culminar su revisión en la Comisión de Constitución de Diputados, instancia que paralizó el tratamiento en detalle del texto normativo. El punto de desacuerdo se encuentra en el artículo 29, referido a los criterios de probidad y ética que deben cumplir los postulantes al cargo de vocal del TSE.

Mire la convocatoria a la sesión de la comisión: 

