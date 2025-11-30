TEMAS DE HOY:
Economía

Doria Medina respalda creación del Ministerio de Cultura y Gastronomía

Para Doria Medina la creación del Ministerio de Turismo Sostenible Culturas Folklore y Gastronomía de Bolivia no se limita a la promoción de recetas.

Red Uno de Bolivia

30/11/2025 11:59

El empresario y excandidato presidencial Samuel Doria Medina respaldó este domingo la decisión del Gobierno de Rodrigo Paz de crear el Ministerio de Cultura y Gastronomía, aclarando que la iniciativa no se limita a la promoción de recetas, sino que busca impulsar políticas estratégicas para emprendedores del sector y fortalecer el turismo.

A través de su cuenta en X, Doria Medina explicó que el viceministerio de Gastronomía tiene objetivos estratégicos: apoyar a emprendedores gastronómicos de todos los tamaños, generar políticas de higiene, logística, conservación de ingredientes, rescate de tradiciones y formación de nuevos chefs mediante intercambios internacionales y aplicación de conocimientos de vanguardia.

El empresario destacó que experiencias de otros países, como Perú, demuestran el impacto de la gastronomía en el turismo y la economía local.

Según Doria Medina, la creación del ministerio boliviano permitirá posicionar la gastronomía como industria cultural, fomentando la educación y el desarrollo de nuevos talentos en el sector.

Finalmente, el excandidato invitó a informarse antes de opinar, señalando que la gastronomía puede ser un motor de desarrollo y un atractivo turístico estratégico para Bolivia.

 

