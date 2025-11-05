“Sancionar a una expresidenta era una aberración”: Samuel Doria Medina tras orden de libertad para Áñez

El empresario Samuel Doria Medina celebró este miércoles la resolución del Tribunal Supremo de Justicia que anuló la sentencia de la expresidenta Jeanine Áñez y le concedió la libertad, resaltando la importancia del respeto a los derechos legales.

En su publicación, Doria Medina afirmó que varias personas en su momento se pronunciaron al respecto, señalando que era una aberración sancionar de esa manera a una expresidenta.

“Varios lo dijimos en su momento: sancionar por vía ordinaria a una expresidenta era una aberración que solo se sostendría mientras el Movimiento al Socialismo (MAS) tuviera control espurio sobre los jueces. Así ha ocurrido. Bien por la democracia”, se lee en un post publicado por Doria Medina en su cuenta de X.

El empresario también destacó la fortaleza de Áñez durante los años que estuvo privada de libertad, señalando que tras casi cinco años en la cárcel ahora se le restituyen sus derechos legales.

“Saludo la fortaleza de Jeanine, que ha sufrido la pérdida de sus derechos y ahora, después de casi cinco años en la cárcel, consigue que se le restituyan derechos legales”, agregó Doria Medina.

La expresidenta Jeanine Áñez podrá recuperar su libertad después de cuatro años y ocho meses de encierro preventivo, tras una resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que sostiene que durante el proceso se vulneraron derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso y las garantías constitucionales de la exmandataria.

Romer Saucedo, presidente del TSJ, precisó que la orden de libertad será efectiva “en el día”, siempre y cuando no existan otras causas pendientes que mantengan a la exmandataria detenida.

Áñez fue aprehendida el 13 de marzo de 2021 en Trinidad y posteriormente trasladada a La Paz. Desde entonces permanece recluida, enfrentando dos procesos judiciales, Golpe I y Golpe II, iniciados por denuncias del Ministerio Público.

