Samuel afirma que la justicia llegó gracias a “la decisión de sacar al MAS del poder"

El empresario y excandidato presidencial Samuel Doria Medina se pronunció sobre la decisión del Tribunal Sexto de Sentencia de otorgar detención domiciliaria al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y libertad pura y simple al líder cívico Marco Pumari, dentro del proceso judicial conocido como “Golpe I”.

A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), Doria Medina calificó el fallo como un hecho trascendental para la democracia boliviana y lo vinculó directamente con los resultados de las recientes elecciones nacionales del 17 de agosto, en las que el Movimiento al Socialismo (MAS) fue desplazado del poder político.

“Un momento importante para la historia democrática de Bolivia. Se liberó a Pumari y se permitió que Luis Fernando Camacho se defienda en libertad y reasuma la Gobernación de Santa Cruz. Esto era imposible antes de la victoria del pueblo en las elecciones del 17 de agosto”, escribió.

El líder de la alianza Unidad también afirmó que esta nueva etapa judicial es resultado directo de la voluntad popular y del cambio político que se dio en las urnas.

“Se lo debemos a la decisión de este [el pueblo] de sacar al MAS del poder político boliviano. Felicidades a Luis Fernando y Marco. Pronto la inocencia del gobernador quedará completamente demostrada”, agregó.

