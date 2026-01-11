TEMAS DE HOY:
Nacionales

Gobierno reitera apertura a cambios en el DS 5503 durante diálogo con la COB

Durante la mesa de diálogo en El Alto, el Ejecutivo se muestra dispuesto a modificar partes del decreto de Emergencia Económica Nacional 5503.

Juan Marcelo Gonzáles

11/01/2026 16:01

Foto: José Luis Lupo ministro de la Presidencia
El Alto

En el marco de la reunión de diálogo entre el Gobierno, la Central Obrera Boliviana (COB) y distintos sectores sociales, el Ejecutivo manifestó su apertura a la posibilidad de abrogar o ajustar artículos del Decreto Supremo 5503, que generó protestas en varias regiones del país.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señaló que se está evaluando la propuesta presentada por la COB para realizar los ajustes necesarios al decreto:

“La subvención está absolutamente fuera de toda duda, simplemente estamos discutiendo el resto del 5503 (…) hacer todos los ajustes que sean necesarios y observados por ellos”, explicó.

Por su parte, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, planteó la posibilidad de redactar un nuevo decreto junto a la COB y sectores sociales, con el objetivo de eliminar los artículos que generan controversia y establecer un nuevo pacto:

“Para qué vamos a seguir en la pelea. Tomo la palabra del compañero Vicente: un nuevo decreto que anule lo que preocupa, que anule lo que molesta, que se modifique y a partir de eso además un nuevo pacto entre ustedes y nosotros para eliminar el estado tranca”.

El diálogo mantiene la expectativa sobre los próximos pasos y refleja la disposición del Ejecutivo a buscar consensos con los sectores movilizados, mientras se negocian ajustes a la norma de Emergencia Económica Nacional.

 

 

