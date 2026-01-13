Pedraza destaca que nuevo decreto mantenga el levantamiento de la subvención

El analista Gustavo Pedraza menciona que en torno al nuevo decreto 5516 se mantiene la columna vertebral con el levantamiento a la subvención.

“El levantamiento de la subvención al subsidio del combustible se mantiene; en realidad era la columna vertebral de esta disposición que acordaron que se abrogue”, menciona Pedraza.

Además, hay una percepción de que existe una rearticulación del bloque popular cuando se los llamó a bloquear y generará una dificultad de gobernabilidad de aquí en adelante, puntualiza el analista, que utilizarán la fuerza y el bloqueo por no tener representatividad en la asamblea.

En cuanto al diálogo entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana, Pedraza resaltó la vocación del mismo, pero debe primar el imperio de la ley para ser el principio de autoridad.

