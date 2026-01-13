TEMAS DE HOY:
Infanticidio de Yuvinca Joyero desaparecido en Cochabamba ataque a niña

Nacionales

El Gobierno socializó con la COB el nuevo decreto 5516 que reemplaza al 5503 y será publicado en la Gaceta Oficial

El Ejecutivo debatió con la COB los artículos del nuevo decreto 5516, que reemplaza al 5503 y será publicado hoy en la Gaceta Oficial.

Juan Marcelo Gonzáles

13/01/2026 10:49

Foto: Ampliado de emergencia de la COB (redes sociales)
La Paz

El Gobierno socializó hasta la madrugada de este martes el contenido del nuevo decreto supremo 5516 con representantes de la Central Obrera Boliviana (COB), tras dejar sin efecto el 5503.

El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, informó que la reunión fue liderada por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, y que se analizaron uno por uno los artículos del nuevo decreto.

“Esta madrugada ha concluido este ejercicio en el que el Gobierno, a la cabeza del Ministro de la Presidencia, explicó todos los artículos del decreto, y también ha tenido la aceptación de la COB”, afirmó Santamaría en entrevista con Bolivia TV.

Según la autoridad, en la reunión se acordaron seis ajustes al texto del decreto 5516, todos relacionados con medidas económicas ya contenidas en el anterior decreto 5503.

Entre los puntos consensuados se incluyen:

  • Mejoras en bonos sociales,

  • Levantamiento gradual a la subvención de carburantes,

  • Gravamen cero a importaciones de repuestos,

  • Diferimiento de créditos,

  • Incentivos al salario mínimo,

  • Estabilidad financiera para el sistema económico nacional.

