Gobierno aclara que cumplió el acuerdo firmado con la COB en El Alto

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó este martes que el Decreto Supremo 5503 será abrogado, pero se emitirá una nueva norma que mantendrá sus aspectos económicos. La aclaración se dio tras el acuerdo alcanzado con la Central Obrera Boliviana (COB).

Según Espinoza, el nuevo decreto preservará medidas como la eliminación de la subvención, los bonos sociales, el incremento al salario mínimo, el gravamen cero para la importación de repuestos, temas del sistema financiero y el diferimiento de créditos.

“Quedaba claro que el Gobierno se comprometía a generar un decreto que abrogaba el 5503, pero al mismo tiempo preservaba todos los puntos que son fundamentales para la estabilidad económica del país”, señaló el ministro.

Espinoza explicó que es atribución del Ejecutivo emitir un nuevo decreto, pero también afirmó que, en adelante, se trabajará con la COB y otras organizaciones sociales en la elaboración de futuras normas vinculadas a la política económica.

“Hubo una mala interpretación de algunas personas que estuvieron en el mercado campesino de El Alto”, añadió, en referencia a los reclamos registrados en esa zona.

El ministro reiteró que el compromiso es mantener el diálogo abierto con los sectores sociales para diseñar medidas que preserven la estabilidad económica del país.

Mira la programación en Red Uno Play