“El DS 5503 cumplió su objetivo”: Rodrigo Paz anuncia un nuevo decreto consensuado con los sectores

Luego de concretarse el acuerdo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) para la abrogación del Decreto Supremo 5503, el presidente Rodrigo Paz aseguró que la norma cumplió su objetivo histórico al evitar un colapso económico y social en el país, y anunció el inicio de una nueva etapa de diálogo para la construcción de un nuevo decreto consensuado.

La declaración fue realizada la noche de este domingo, tras una intensa jornada de negociaciones encabezadas por ministros de Estado y dirigentes de organizaciones sociales en la ciudad de El Alto.

“Bolivia ha empezado a respirar, a curarse poco a poco. Nada de esto es casualidad, porque en su momento tuvimos el valor de encarar el Decreto 5503 para darle orden, destino y futuro a la patria. El decreto cumplió su objetivo de conquistas económicas y sociales y evitó el colapso del país”, afirmó el mandatario.

El jefe de Estado remarcó que no se retrocederá en los avances sociales ni económicos alcanzados en los últimos meses y defendió la línea de su Gobierno de “ordenar la economía y decirle la verdad al país”.

“Vamos a defender el trabajo, vamos a proteger a quienes más nos necesitan y siempre diremos la verdad, aunque duela”, sostuvo Paz, en un mensaje dirigido a la población.

En ese contexto, el Presidente recordó que la estabilidad alcanzada permitirá reactivar inversiones y generar empleo, anunciando además la llegada del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la próxima semana para impulsar obras en distintas regiones del país.

“Nadie invierte en un país bloqueado. El caos solo beneficia a las mafias y a quienes se enriquecen mientras dejan vacías las mesas de las familias trabajadoras”, enfatizó.

Rodrigo Paz también confirmó que participará personalmente en reuniones con organizaciones sociales, con el objetivo de construir una nueva normativa que garantice estabilidad económica y protección de derechos.

“El diálogo con más de 160 organizaciones generó la decisión de un gobierno que gobierna. Bolivia no vuelve atrás, Bolivia no retrocede ni un paso en el impulso de sus conquistas económicas y sociales”, afirmó.

Durante la tarde de este domingo, el Gobierno y la COB firmaron un acta de acuerdo que establece la abrogación del DS 5503, la redacción de una nueva norma consensuada y el levantamiento de los bloqueos, una medida de presión que dejó pérdidas millonarias en distintos sectores productivos del país.

Mira la programación en Red Uno Play