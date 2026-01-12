¿Se mantiene el acuerdo? La COB convoca ampliado para definir su postura sobre el Decreto 5503

El Comité Ejecutivo Nacional de la Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un ampliado nacional de emergencia para la mañana de este lunes, con el objetivo de evaluar el diálogo sostenido con el Gobierno en torno al Decreto Supremo 5503.

La reunión se llevará a cabo en las instalaciones de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, ubicada en el Prado Paceño, y contará con la participación de confederaciones, federaciones nacionales y departamentales.

En agenda: evaluación del acuerdo

Según la convocatoria, uno de los puntos centrales del orden del día será la evaluación del acuerdo alcanzado con el Ejecutivo, que establece la abrogación del Decreto 5503 y el compromiso de emitir una nueva norma en un plazo de 48 horas.

Este nuevo decreto, según lo acordado, mantendría aspectos como:

Eliminación del subsidio a los carburantes

Incremento al salario mínimo nacional

Elevación de los bonos sociales

Creación del bono PEPE

Expectativa por decisiones del ampliado

El ampliado fue convocado luego de que algunos sectores expresaran dudas respecto a la implementación del acuerdo y la redacción del nuevo decreto, que aún no ha sido promulgado.

Se espera que la COB defina su postura oficial y posibles nuevas acciones sindicales tras la evaluación interna del avance del diálogo y el cumplimiento de los compromisos por parte del Gobierno.

