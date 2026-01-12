TEMAS DE HOY:
Bloqueadores causan destrozos Edgar Montaño Caso Yuvinca

25ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Conozca la millonaria cifra que embolsó Barcelona tras ganar la Supercopa ante Real Madrid

El club azulgrana celebró el título con un importante ingreso económico que refuerza sus finanzas. 

Martin Suarez Vargas

12/01/2026 9:45

Plantel del Barcelona levantando el trofeo de campeón. Foto: Internet.
Yeda.

Escuchar esta nota

El FC Barcelona inició la temporada 2025-26 con una sonrisa doble. Además de consagrarse campeón de la Supercopa de España tras vencer por 3-2 al Real Madrid en un clásico vibrante, el conjunto azulgrana aseguró un premio económico significativo por su rendimiento en el torneo.

La victoria le permitió al Barça sumar su décimo triunfo consecutivo en todas las competiciones y ampliar su dominio histórico en la Supercopa, alcanzando 16 títulos y manteniéndose como el club más ganador del certamen, por delante del Real Madrid.

En el plano financiero, la Real Federación Española de Fútbol distribuye los premios en función de la participación y el desempeño deportivo. El Barcelona partió con un ingreso fijo cercano a los 6 millones de euros por su presencia en la competición, una cifra similar a la asignada al Real Madrid.

A ese monto se añadieron 2 millones de euros extra por coronarse campeón, lo que eleva el total percibido por el club catalán a aproximadamente 8 millones de euros. Un botín que no solo acompaña el festejo deportivo, sino que también aporta oxígeno a la economía del equipo en el arranque de la temporada.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD