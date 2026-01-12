Conozca la millonaria cifra que embolsó Barcelona tras ganar la Supercopa ante Real Madrid

El FC Barcelona inició la temporada 2025-26 con una sonrisa doble. Además de consagrarse campeón de la Supercopa de España tras vencer por 3-2 al Real Madrid en un clásico vibrante, el conjunto azulgrana aseguró un premio económico significativo por su rendimiento en el torneo.

La victoria le permitió al Barça sumar su décimo triunfo consecutivo en todas las competiciones y ampliar su dominio histórico en la Supercopa, alcanzando 16 títulos y manteniéndose como el club más ganador del certamen, por delante del Real Madrid.

En el plano financiero, la Real Federación Española de Fútbol distribuye los premios en función de la participación y el desempeño deportivo. El Barcelona partió con un ingreso fijo cercano a los 6 millones de euros por su presencia en la competición, una cifra similar a la asignada al Real Madrid.

A ese monto se añadieron 2 millones de euros extra por coronarse campeón, lo que eleva el total percibido por el club catalán a aproximadamente 8 millones de euros. Un botín que no solo acompaña el festejo deportivo, sino que también aporta oxígeno a la economía del equipo en el arranque de la temporada.

Mira la programación en Red Uno Play