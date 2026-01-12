TEMAS DE HOY:
Policial

¡IMÁGENES SENSIBLES! Grave accidente en la carretera Bioceánica deja múltiples fallecidos y varios heridos, entre ellos niños

La escena del siniestro fue descrita como devastadora. Testigos relataron que el vehículo involucrado transportaba a varios niños acompañados de personas adultas.

Charles Muñoz Flores

12/01/2026 10:07

Múltiples muertos tras accidente en Quijarro: niños entre las víctimas. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.

Un grave accidente de tránsito registrado la mañana de este lunes a la altura del Botadero municipal, entre Puerto Suárez y Puerto Quijarro, dejó un saldo preliminar de al menos siete personas fallecidas, entre ellas tres niños, además de varios heridos.

De acuerdo con la información proporcionada por el hospital municipal Príncipe de Paz, el siniestro involucró a un vehículo en el que viajaban varios niños y adultos, el cual habría perdido el control e impactado contra un árbol. Según el reporte médico preliminar, el árbol cayó tras el impacto y aplastó a algunos de los ocupantes, provocando las muertes.

El director del nosocomio informó que se trataría de un “accidente de tránsito con múltiples óbitos” y señaló que “se ha visto alrededor de siete u ocho personas sin vida”, aunque aclaró que el número oficial aún debe ser confirmado por las autoridades.

Los heridos, entre ellos un niño identificado como Isaac, fueron evacuados de emergencia al hospital Príncipe de Paz, donde reciben atención médica. Mientras tanto, las víctimas fatales fueron trasladadas a la morgue municipal.

Funcionarios del hospital hicieron un llamado urgente a los familiares de los accidentados, ya que algunos de los niños no portaban documentación, lo que dificulta su identificación.

La Policía inició la investigación para determinar las causas exactas del hecho, y se espera que en las próximas horas se emita un informe oficial que precise el número de víctimas y las circunstancias del trágico suceso.

¡IMÁGENES SENSIBLES! 

 
 
 

 

