Tome previsiones: tres puntos de bloqueo siguen activos en Santa Cruz, confirma la Policía

Santa Cruz continúa enfrentando restricciones en su red vial debido a la permanencia de tres puntos de bloqueo que aún no han sido levantados, según informó la Policía Boliviana. Las zonas afectadas se encuentran en San Julián, Guarayos (sector Cerro Grande) y Yapacaní, donde alrededor de 50 personas mantienen cerradas las carreteras.

El coronel Jhenky David Gómez Córdova, comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, señaló que durante la madrugada el Gobierno activó mecanismos de diálogo con los sectores movilizados; sin embargo, hasta el momento estos no han decidido retirar las medidas de presión.

“Anoche nuestro gobierno ha establecido los diferentes mecanismos en los cuales han podido dialogar con los que estaban bloqueando y ellos aún no han retirado estos bloqueos”, indicó.

Asimismo, la autoridad policial aseguró que la institución se encuentra en estado de “listeza” para responder ante cualquier emergencia o requerimiento de seguridad de la ciudadanía.

La situación en Santa Cruz se da en un contexto nacional aún tenso. Pese al acuerdo firmado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), que incluye la abrogación del Decreto Supremo 5503, más de 30 puntos de bloqueo continúan activos en diferentes carreteras del país, de acuerdo con el mapa actualizado de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Las rutas más afectadas se encuentran en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, lo que mantiene a decenas de transportistas y viajeros varados. Aunque la cifra de bloqueos ha disminuido respecto al domingo, cuando se contabilizaron 69 puntos, la transitabilidad sigue siendo limitada en vías estratégicas.

Mira la programación en Red Uno Play